06 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
ипотека (2015) | Фото: pan-sophia.ru

В Госдуме предложили разрешить заемщику-должнику самому продавать имущество в залоге

Зампред Госдумы Ирина Яровая внесла в нижнюю палату парламента поправки в закон "Об ипотеке". Она предлагает заемщику-должнику самому попробовать продать залоговое имущество – так он сможет избежать дополнительных расходов и сэкономить.

По нынешнему законодательству даже во время судебного разбирательства и исполнительного производства долг заемщика продолжает расти.

"Механизмы по реализации заложенного имущества, предусмотренные действующим законодательством, носят длительный характер и предполагают рост долга", - пишет Яровая в пояснительной записке. Она отмечает, что сейчас заложенное имущество можно продать либо на аукционе, либо на публичных торгах в ходе исполнительного производства. "В любом случае должник вынужден дополнительно оплачивать услуги организатора торгов (до 3% стоимости имущества), а в ряде случаев еще и исполнительный сбор (7% от стоимости имущества), и работу оценщика. Исполнение долговых обязательств в такой ситуации для лица и без того испытывающего финансовые сложности неизбежно влечет увеличение затрат и суммы прямых расходов", - считает автор законопроекта.

Ямал, льготная ипотека, новостройка|Фото: yanao.ru

Поправки предусматривают право самостоятельно попробовать продать залоговое имущество – в случае подачи залогодателем соответствующего заявления с соблюдением интересов обеих сторон.

Должнику дается шесть месяцев на попытку самостоятельно продать имущество. "Денежные средства, полученные от реализации заложенного имущества, должны поступать в распоряжение залогодержателя. Разница между суммой требований залогодержателя по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, и ценой, за которую имущество было реализовано, подлежит возврату залогодателю. Это обеспечит защиту и сохранность дополнительных средств, получаемых от сделки сверх покрытия оставшейся суммы долга. В случае нереализации заложенного имущества в установленный срок, взыскание будет осуществляться в общем порядке, установленном действующим законодательством об ипотеке", - отмечается в законопроекте.

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В Госдуме предложили разрешить заемщику-должнику самому продавать имущество в залоге

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Теги: госдума, имущество в залоге, ипотека



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