"КАМАЗ" издал приказ о возможном переходе на неполную рабочую неделю из-за коронавируса

ПАО "КАМАЗ" издало приказ о возможном объявлении режима неполной рабочей недели с 20 апреля.

Эта мера необходима для подстраховки на случай возможных перебоев в поставках некоторых комплектующих, сообщает корпоративное издание автозавода.

Речь идет, в том числе, о сырье из Китая, где бушует коронавирус.

Ранее сообщалось, что китайские производители смартфонов, а также Apple, чье производство находится в Китае, на две недели отложили сроки поставок очередных партий товаров в Россию из-за коронавируса. На фабриках в КНР продлены новогодние каникулы, которые могут перейти в карантины.

Отмечалось, что задержка поставок на несколько недель может вызвать "определенный дефицит" и рост цен на 10–15%.