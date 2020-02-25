Ждут 12 тысяч делегатов: чиновники Екатеринбурга рассказали о подготовке к проведению Всемирной универсиады

Столица Урала готовится к летним университетским играм 2023 года. Несмотря на рекомендацию международной организации WADA не проводить крупные международные соревнования в РФ, в городе полномасштабно готовятся к событию. Как рассказала на заседании гордумы руководитель комитета по спорту администрации Екатеринбурга Людмила Фитина, в Екатеринбурге летом 2023 года ждут 12 тыс. делегатов из 80 стран мира.

Молодежные соревнования будут проведены по ряду дисциплин: теннис, бокс, спортивная гимнастика, футбол, спортивное фехтование, дзюдо, плавание.

Как передает корреспондент Накануне.RU, по словам Фитиной, в город приедет 8 тыс. волонтеров и будут разыграны 247 комплектов медалей.

"В КРК "Уралец" пройдут состязания по спортивной гимнастике, в ДИВСе - по баскетболу. Академия РМК примет турнир по боксу. В будущем центре тенниса будут состязаться теннисисты. В жилой деревне Универсиады разместятся 11 тыс. человек" , - отметила Фитина.

К Универсиаде в городе возводят ряд объектов. В частности, к 2022 году хотят возвести многофункциональную ледовую арену. Также появятся академия дзюдо, академия волейбола, центр гимнастики и центр тенниса.