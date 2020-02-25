СМИ: Деньги на лизинг 100 "Суперджетов" для "Аэрофлота" могут взять из бюджета

Для финансирования поставки в лизинг 100 самолетов Sukhoi Superjet "Аэрофлоту" госкорпорация ВЭБ.РФ в ноябре 2019 года просила Минфин о докапитализации примерно на 70 млрд руб. (для субсидирования лизинговой ставки), пишет РБК со ссылкой на источник в профильном ведомстве.

Источник в крупной лизинговой компании подтвердил изданию, что ВЭБ просил о такой господдержке: 40 млрд руб. на субсидирование ставки и оставшиеся средства — непосредственно на закупку самолетов.

В пресс-службе ВЭБ.РФ заявили, что сценарий и суммы докапитализации "не актуальны". "Параметры сделки находятся в процессе обсуждения, говорить о них более подробно — преждевременно", — сообщил представитель госкорпорации.

В конце 2019 года "Ведомости" писали, что лизинговые компании не соглашаются без финансовых гарантий "Ростеха" покупать "Суперджеты" для дальнейшей передачи в лизинг нацперевозчику.

По данным источников издания, лизингодатели и банки хотят получить от госкорпорации гарантию остаточной стоимости. Она дает покупателю право через определенный срок (обычно 10–12 лет) продать самолет обратно производителю (или гаранту) за определенную часть стоимости нового. Нужна именно гарантия "Ростеха", так как гарантии производителя, "Гражданских самолетов Сухого" (ГСС), с учетом его тяжелого финансового состояния никому не нужны.

В 2018 году ГСС договорилась поставить "Аэрофлоту" 100 SSJ-100, в 2019 году должна была состояться передача первых десяти судов, но до сих пор ни один не передан перевозчику, хотя самолеты уже построены, отмечает газета. На сегодня это единственный реальный заказ ГСС.

В "Ростехе" и Минпромторге говорят, что гарантию даст все-таки ГСС, но под поручительство госкорпорации. Судя по всему, пока это кредиторов и покупателей не устраивает (сделка-то до сих пор не состоялась). Якобы, "Аэрофлот" через 12 лет сможет продать "Суперджеты" обратно за 40% от цены нынешней покупки. Стоимость одного борта в рамках заказа не раскрывается, "Ведомости" приводят цифру в $33 млн, таким образом, вся партия "Аэрофлота" может стоить около $3,3 млрд, "Ростех" даст гарантии выкупа примерно на $1,3 млрд.