06 Сентября 2020
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Политика Центральный ФО В России Липецкая область
игорь артамонов, администрация липецкой области (2019) | Фото:пресс-служба администрации Липецкой области

Липецкий губернатор пообещал заплатить штраф за незаконный вылов щуки

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов пообещал заплатить штраф за незаконно выловленную щуку.

Ранее губернатор в своем Instagram опубликовал фотографию с рыбалки, у проруби возле его ног лежит пойманная щука. Пользователи Сети заметили, что в регионе лов щуки запрещен до 29 февраля.

"Неожиданно. В регионах, где раньше жил, запрет наступает позже - в период нереста", - написал Артамонов в другом посте, добавив, что заплатит положенный за нарушение штраф. Об этом сообщает РИА Новости. На данный момент оба поста из Instagram Артамонова удалены.

В 2018 году слова Игоря Артамонова о высоких ценах и маленькой зарплате вызвали широкий резонанс. Сам он заявил, что его неверно процитировали.

СМИ привели заявление Артамонова на встрече со студентами: "Если вас не устраивают цены, то это вы мало зарабатываете, а не цены высокие". При этом издания ссылались на страницу в соцсети студентки Елецкого государственного университета.

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Липецкий губернатор пообещал заплатить штраф за незаконный вылов щуки

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Теги: игорь артамонов, щука, рыбалка



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