06 Сентября 2020
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Адиль Рами (2020) | Фото: twitter.com/pfcsochi

Чемпион мира по футболу перешёл в клуб-аутсайдер РПЛ

Французский защитник Адиль Рами перешёл в футбольный клуб "Сочи".

Как сообщили в пресс-службе клуба, в составе команды новичок будет выступать под 23-м номером. Подробности контракта клуб не сообщил.

Напомним, что француз является чемпионом мира 2018 года и серебряным призёром чемпионата Европы 2016 года. Всего за сборную он провёл 35 матчей и забил 1 гол. Игрок, известный по выступлениям за "Лилль", "Валенсию", "Милан", "Севилью" и "Марсель", первую половину нынешнего сезона провёл в составе турецкого "Фенербахче".

"Сочи" в данный момент с 15 очками после 19 туров замыкает турнирную таблицу Российской Премьер-лиги.

Ранее в клуб, владельцем которого является бизнесмен Борис Ротенберг, на правах аренды перебрался со скандалом нападающий "Зенита" Александр Кокорин.

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Чемпион мира по футболу перешёл в клуб-аутсайдер РПЛ

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Теги: Адиль Рами, Сочи, трансфер



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