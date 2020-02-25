Чемпион мира по футболу перешёл в клуб-аутсайдер РПЛ

Французский защитник Адиль Рами перешёл в футбольный клуб "Сочи".

Как сообщили в пресс-службе клуба, в составе команды новичок будет выступать под 23-м номером. Подробности контракта клуб не сообщил.

Традиционное фото новичка в подвале турнирной таблицы. Специально для @sportsru pic.twitter.com/Ixs2QP62T3 — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) February 24, 2020

Напомним, что француз является чемпионом мира 2018 года и серебряным призёром чемпионата Европы 2016 года. Всего за сборную он провёл 35 матчей и забил 1 гол. Игрок, известный по выступлениям за "Лилль", "Валенсию", "Милан", "Севилью" и "Марсель", первую половину нынешнего сезона провёл в составе турецкого "Фенербахче".

"Сочи" в данный момент с 15 очками после 19 туров замыкает турнирную таблицу Российской Премьер-лиги.

Ранее в клуб, владельцем которого является бизнесмен Борис Ротенберг, на правах аренды перебрался со скандалом нападающий "Зенита" Александр Кокорин.