В Нижнем Тагиле коммерсант заплатит 50 тысяч за травму девочки в батутном парке

Суд в Нижнем Тагиле взыскал в пользу 12-летней девочки компенсацию за травмирование в батутном парке.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в батутном парке центра развлечений "Джунгли": во время нахождения там ребенок получил травму в виде повреждения зубов, ушиба лба и переносицы. По итогам проверки надзорное ведомство направило в интересах пострадавшей иск к организовавшему парк бизнесмену с требованием о компенсации морального вреда.

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил иск прокуратуры, взыскав с коммерсанта 50 тысяч рублей.

Впоследствии тот попытался обжаловать это решение. Однако Свердловский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу ответчика, оставил решение суда первой инстанции без изменения.