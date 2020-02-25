В Челябинске жители пожаловались на слив канализационных стоков в озеро Смолино

В Челябинске общественники зафиксировали слив канализационных стоков в озеро Смолино.

Как сообщили Накануне.RU в общественной экологической организации "АнтиСмог", к ним на протяжении несколько дней поступали жалобы от жителей Ленинского района на сильный фекальный запах со стороны озера Смолино. По словам местных жителей, в районе пляжа Солнечный берег недалеко от ГКБ №9 находится канализационная труба.

Общественники выехали на место и обнаружили трубу, из которой происходит слив воды с острым фекальным запахом. Они взяли пробы воды для экспертизы. Ее результаты будут озвучены в ближайшее время.

По факту нарушения природоохранного законодательства в надзорные органы были направлены обращения.

Напомним, в 2016 году жители Ленинского района жаловались на постоянный слив фекальных вод в озеро Смолино в районе пляжа "Солнечный берег".