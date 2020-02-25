Арестован замглавы Надымского района, которому вменяют растрату десятков миллионов

Суд избрал меру пресечения замглавы Надымского района, которому вменяют растрату. Он арестован до 23 апреля, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

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Напомним, по версии следствия, растрата была совершена при пособничестве руководителя компании "Экспертгрупп", который также попал под "уголовку". Следователи полагают, что в прошлом году замглавы Надымского района вступил в преступный сговор с руководителем управления капитального строительства и капитального ремонта, который ранее попал под "уголовку". Сотрудников муниципального учреждения заставили подписать несоответствующие действительности акты приемки выполненных работ по благоустройству по благоустройству площади массовых мероприятий города и бульвара Стрижова. Работы велись в рамках исполнения муниципального контракта, который был заключен с "Экспертгрупп". Сумма контракта – более 29 млн руб.

После того, как должностные лица заставили сотрудников подписать акты приёмки, они составили и подписали подложные документы о стоимости выполненных работ и направили их в департамент заявок о расходовании субсидий, чем обеспечили получение денежных средств. Руководитель "Экспертгрупп", а также сотрудники компании оказывали содействие в совершении преступления. Поступившую субсидию в 29 млн руб. руководитель "УКСиКР" в составе группы лиц по предварительному сговору с заместителем главы района выплатил коммерческой организации, полагает следствие. В результате бюджету Надыма и Ямала был причинен материальный ущерб в особо крупном размере.