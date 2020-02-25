Экс-глава ФСИН Реймер, осужденный за миллиардные хищения, вышел по УДО

Центральный районный суд Калининграда освободил условно-досрочно бывшего директора ФСИН России Александра Реймера. Об этом сообщает агентство "Москва".

Напомним, годом ранее в УДО ему отказали.

Реймера в 2017 году суд приговорил к восьми годам колонии по делу об афере с электронными браслетами. Экс-глава ФСИН был задержан в 2015-ом.

Вместе с Реймером перед судом предстали его бывший заместитель Николай Криволапов и директора ФГУП "Центр информационно-технического обеспечения и связи" ФСИН Виктор Определенов. Все трое обвинялись в мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

По данным СКР, обвиняемые мошенническим путем похитили более 2,7 млрд рублей, которые были выделены Федеральной службе исполнения наказаний из бюджета для обеспечения ведомства электронными браслетами.