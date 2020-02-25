Конверты с долларами раздают прямо в Раде, - депутат Рады

Правящей на Украине партией "Слуга народа" руководят в ручном режиме, давая указания прямо из офиса президента, в то время как у депутатов нет никаких убеждений и представлений. Об этом рассказал в телеэфире исключенный из партии в ноябре 2019 года за нелояльность Антон Поляков.

По его словам, "слуги народа" сами не понимают, кто они и какая у них программа. И ими руководят из офиса президента. Полякова вызывали "на ковер" отчитаться, почему он голосует не так, как велено. Он считает это антиконституционным.

Также ему многие говорили, что деньги им платят в конвертах, в том числе за "правильные" голосования. Ему не платили.

"У нас в Раде есть кабминовская ложа, за ней есть дверь, кулуары, куда журналисты не могут попасть. По очереди туда старшие группы (это 15 человек) заходят, и им там раздают. То есть прямо в Верховной раде", - сказал он.

Обычному депутаты платят $5 тыс. в месяц, замглавы комитета или замглавы фракции - $10 тыс., главам - $15 тыс. Но сейчас денег на всех не хватает, сказал Поляков.

Напомним, о выплатах депутатам Рады в конвертах сообщалось осенью.