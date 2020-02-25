Россияне объяснили Малышевой, чем похожи звезды в небе и высокотехнологичная медицина

Очередная дискуссия на тему недоступности высокотехнологичной медицины для россиян развернулась в комментариях к сообщению телеведущей Елены Малышевой в Instagram.

Малышева написала об инновационном методе лечения рака. По ее словам, это лечение можно получить по квоте бесплатно (если квоты, конечно, есть в регионе пациента), а также она предложила обращаться в благотворительные фонды или лечиться за свой счет.

"Так если в России есть такие операции, так почему они стоят как самалет и детям их не делают, а собират деньги по соц.сетям?" – спрашивает пользователь с ником ibo_ankara1973 (авторские орфография и пунктуация в цитатах сохранены – прим. ред.) Малышева отвечает, что федеральные квоты введены только с этого года.

Пользовательница oliga_21 пишет: "Елена Васильевна, прием у Академика Беленкова стоит 20 000 рублей в вашем центре. У моей мамы пенсия 23000 руб. Обычные пенсионеры не могут платить такие деньги, это очень грустно". Малышева отвечает: "Это частная клиника. Поэтому здесь приходится платить пациентам. Вы можете пойти в бесплатную больницу. Там тоже работают прекрасные кардиологи".

"Русфонд собирать деньги не успевает, квоты есть не везде, в нашем регионе нет, а стоимость там запредельная, так что не все у нас одинаково нужны стране", - переживает elenaradzyviliuk.

al.eksandra6985 написала Малышевой: "Я одного понять не могу, все граждане РФ платят налоги , и в т.ч. На медицину так почему для нас смертных эта процедура как звезда с небе Порой люди умирают, ничего не дождавшись, либо из травят химиотерапий ? Или эта процедура для избранных?".

Похожий комментарий оставил пользователь tkachuk9475: "Вот тоже смотрю, что только крупные города имеют больше возможностей для лечения. А другие дети не нужны государству! Кто вообще определяет, какому городу выделить квоту, а какому нет? А потрм все кричат: понаехали, Москва не резиновая. Нужно квоту выдеоятт по необходимости, всем! А не выборочно!".