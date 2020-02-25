В Екатеринбурге из-за пожара в жилом доме эвакуировали 50 человек, одного вынесли без сознания

В Екатеринбурге при пожаре в жилом доме пострадал человек. Остальных жильцов пришлось срочно эвакуировать.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня утром поступил сигнал о пожаре в девятиэтажном жилом доме в переулке Парковый. Горела квартира на пятом этаже, площадь составила 30 кв.м.

Из горящего подъезда по лестничным маршам были эвакуированы 50 человек, в том числе 10 детей. Из самой горящей квартиры огнеборцы вынесли мужчину без сознания и передали медикам, которые стали оказывать ему помощь.

В течение 30 минут специалисты справились с огнем, сейчас ведется проливка. Точная причина пожара устанавливается.

В соцсетях появилось видео инцидента.