06 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге из-за пожара в жилом доме эвакуировали 50 человек, одного вынесли без сознания

В Екатеринбурге при пожаре в жилом доме пострадал человек. Остальных жильцов пришлось срочно эвакуировать.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня утром поступил сигнал о пожаре в девятиэтажном жилом доме в переулке Парковый. Горела квартира на пятом этаже, площадь составила 30 кв.м.

Из горящего подъезда по лестничным маршам были эвакуированы 50 человек, в том числе 10 детей. Из самой горящей квартиры огнеборцы вынесли мужчину без сознания и передали медикам, которые стали оказывать ему помощь.

Пожар в переулке Парковый(2020)|Фото: vk.com/incekb

В течение 30 минут специалисты справились с огнем, сейчас ведется проливка. Точная причина пожара устанавливается.

В соцсетях появилось видео инцидента.

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В Екатеринбурге из-за пожара в жилом доме эвакуировали 50 человек, одного вынесли без сознания

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Теги: дом, пожар, Парковый, Екатеринбург, МЧС



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