"Порассуждаем, погрустим и почувствуем романтику". Поэтический вечер Павла Пивоварова пройдет в Red Cooper Bar

В среду, 26 февраля, в Red Cooper Bar состоится поэтический вечер (18+) уральского журналиста и публициста Павла Пивоварова.

Молодой поэт с 2013 г. активно выступает на различных площадках Свердловской области и по всей России. За годы своей писательской деятельности не раз публиковался, в том числе и в альманахах Юрия Казарина "Поэтический марафон". Его стихи "Скверная история", посвященные прогремевшим на всю страну протестам 2019 года в Екатеринбурге, включены в "Онтологию сквера" под авторством писателя и поэта Романа Сенчина.

ИВРОН (псевдоним Павла) активно участвует в поэтических баттлах, является обладателем спецприза фестиваля "Оставь след в уральской поэзии" и ряда других наград, в 2018 году стал лауреатом второй степени областного литературного фестиваля "Стихийная осень".



"Будут мои вещи из панк-поэзии. Экспрессивные стихи будут сменяться тонкой лирикой, - рассказывает Павел. - Будут также юмористические вещи. Надеюсь, что мои стихи приблизят для слушателей весну. Время любви и романтики. Приходите! Порассуждаем, погрустим и почувствуем романтику!"

Вечер состоится в эту среду в 20.30 и пройдет в формате диалога автора со своими слушателями. Помимо ИВРОНа, любители и профи поэтической стези смогут насладиться творчеством специально приглашенных гостей: поэтов Prosto, Вероники Кит и музыканта 3LUCKY.