06 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
трамвай, Челябинск, ЧелябГЭТ (2019) | Фото: Накануне.RU

Челябинские транспортники пожаловались на низкую зарплату и пригрозили забастовкой

Сотрудники ООО "ЧелябГЭТ", городского трамвайно-троллейбусного предприятия, намерены обратиться к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру с просьбой уволить директора предприятия Александра Павлюченко. В группе "Челябинский транспорт" проходит голосование по вопросу, устраивает ли сотрудников работа директора транспортного предприятия, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящий момент в голосовании приняли участие 539 человек. 54,73% опрошенных недовольны работой Павлюченко, 45,27% поддержали руководителя.

Больше всего претензий у сотрудников к низкой заработной плате.

"Самая низкая зарплата, работая графиком 2/2. ЗП 18, это с авансом. Как на такую сумму можно прожить!? Тут и приходится подрабатывать. И вся эта ситуация сделана для того чтобы, люди подрабатывали", - написал в комментариях пользователь Виталий. По его словам, он работает графиком 3 через 1 и получает 23-24 тыс. руб.

"Очень обидно, когда пашешь, как лошадь, практически без выходных, никакого отдыха и личной жизни, а зарплаты еле-еле хватает свести концы с концами. Но люди пашут, скорее, от безысходности и вынуждены сниматься с выходных, чтобы хоть 30-35 получить. Если нормой работать 180-190 часов и отдыхать, как положено и в отпуске, то зп 20-25, ну 27. Считаю, что руководство должно не по бумагам, для отчета, повышать зарплату, а по факту. А то тариф подняли, а все надбавки и премии - урезали. И получается, что нет никакого повышения, на деле зарплата упала. Вот и люди бегут", - рассказал один из водителей Игорь.

Другие поддержали Александра Павлюченко, отметив, что при новом руководителе началась замена неисправных вагонов, трамваи ходят по расписанию, а работникам повысили заработную плату на 5%.

"При Павлюченко трамваи работают по расписанию практически без простоев. Замена неисправных вагонов на линии. Подключили автострелки. Премия к дню транспортника. Повышение зарплаты. А вам что, это не нравится? Против чего вы проголосовали?" - написала Надежда.

Недовольные работники не исключают, что, если их требования не будут услышаны, они могут объявить забастовку.

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Челябинские транспортники пожаловались на низкую зарплату и пригрозили забастовкой

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Теги: ЧелябГЭТ, зарплата, забастовка, Александр Павлюченко,



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