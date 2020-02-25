Скончался последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов

На 96-м году жизни умер Маршал Советского Союза Дмитрий Язов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, пишет Regnum.

Причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь.

Дмитрий Язов родился 8 ноября 1924 года. Советский военный и политический деятель, последний (по дате присвоения звания) Маршал Советского Союза (1990) и предпоследний министр обороны СССР с 1987 по 1991, член ГКЧП.

В августе 1991 года Язов как член ГКЧП дал приказ о вводе танков в Москву. Его арестовали по прилете из Фороса и обвинили в измене Родине. В феврале 1994 года он попал под амнистию.

В 2012 году СМИ сообщили, что маршал экстренно попал в больницу якобы после резкого ухудшения состояния здоровья. Однако родные Язова опровергли эти сообщения. В военном клиническом госпитале имени Мандрыки в Сокольниках подтвердили, что бывший министр обороны проходит профилактическое обследование.