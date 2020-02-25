"Пассажирам ничего не объясняют". В аэропорту Нового Уренгоя второй день перебои с рейсами

В аэропорту Нового Уренгоя второй день подряд возникают перебои с рейсами, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, сегодня, согласно данным онлайн-табло, с задержкой отправились в Москву рейсы "Аэрофлота" и "S7". По расписанию самолет "Аэрофлота" должен был улететь в 11.00, вылетел - в 13.00, "Сибири" - в 8.50, расписание сместилось на 13.30. Идет посадка.

В числе задержанных указаны рейс до "Сабетты" и до Москвы "S7" - последний должен был вылететь еще вчера.

Как сообщила Накануне.RU читательница, вчера аэропорт не принимал и не отправлял самолеты. Были задержаны все рейсы. "Причины пассажирам не сообщаются, погодные условия хорошие", - отметила она.

Однако в пресс-службе аэропорта Нового Уренгоя пояснили, что вчерашние задержки рейсов были связаны с погодными условиями. Из-за сильного ветра оказались задержаны утренние рейсы из Санкт-Петербурга, Москвы, Тюмени, Казани. Самолеты были направлены на запасные аэродромы Салехарда, Надыма, Сургута и Нижневартовска. А также задержались восемь рейсов, которые должны были отправиться в Уфу, Казань, Омск, Сабетту, Санкт-Петербург, Салехард и Москву.

"Вчера у нас был сильный ветер и поземка. А сегодня по метеоусловиям у нас все нормально, летают, выполняют рейсы, которые вчера не были выполнены. Рейс "Аэрофлота" из Москвы отменены по решению авиакомпании", - прокомментировали в аэропорту Нового Уренгоя.

Отметим, что эксплуатантом аэропорта является ООО "Уренгойаэроинвест", входящее в холдинг "Аэропорты Регионов" Виктора Вексельберга, а собственником - правительство ЯНАО.