06 Сентября 2020
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аэропорт новый уренгой (2016) | Фото: Накануне.ru

"Пассажирам ничего не объясняют". В аэропорту Нового Уренгоя второй день перебои с рейсами

В аэропорту Нового Уренгоя второй день подряд возникают перебои с рейсами, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, сегодня, согласно данным онлайн-табло, с задержкой отправились в Москву рейсы "Аэрофлота" и "S7". По расписанию самолет "Аэрофлота" должен был улететь в 11.00, вылетел - в 13.00, "Сибири" - в 8.50, расписание сместилось на 13.30. Идет посадка.

В числе задержанных указаны рейс до "Сабетты" и до Москвы "S7" - последний должен был вылететь еще вчера.

Как сообщила Накануне.RU читательница, вчера аэропорт не принимал и не отправлял самолеты. Были задержаны все рейсы. "Причины пассажирам не сообщаются, погодные условия хорошие", - отметила она.

рейсы, задержки(2020)|Фото: Накануне.RU

Однако в пресс-службе аэропорта Нового Уренгоя пояснили, что вчерашние задержки рейсов были связаны с погодными условиями. Из-за сильного ветра оказались задержаны утренние рейсы из Санкт-Петербурга, Москвы, Тюмени, Казани. Самолеты были направлены на запасные аэродромы Салехарда, Надыма, Сургута и Нижневартовска. А также задержались восемь рейсов, которые должны были отправиться в Уфу, Казань, Омск, Сабетту, Санкт-Петербург, Салехард и Москву.

"Вчера у нас был сильный ветер и поземка. А сегодня по метеоусловиям у нас все нормально, летают, выполняют рейсы, которые вчера не были выполнены. Рейс "Аэрофлота" из Москвы отменены по решению авиакомпании", - прокомментировали в аэропорту Нового Уренгоя.

Отметим, что эксплуатантом аэропорта является ООО "Уренгойаэроинвест", входящее в холдинг "Аэропорты Регионов" Виктора Вексельберга, а собственником - правительство ЯНАО.

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"Пассажирам ничего не объясняют". В аэропорту Нового Уренгоя второй день перебои с рейсами

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Теги: Новый Уренгой, аэропорт, задержки рейсов, погодные условия



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