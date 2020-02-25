Экс-глава департамента рекламы МУГИСО получил девять лет "строгача"

Во вторник Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор экс-начальнику департамента рекламы министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области Игорю Разунину.

Напомним, бывшего чиновника обвиняли в получении взятки. Он подался в бега, но летом 2019 года был задержан в республике Беларусь при попытке пересечь границу с Украиной, а в декабре экстрадирован в Россию.

Впоследствии Разунин был заключен под стражу до апреля этого года.

Сегодня Кировский районный суд вынес свой приговор: девять лет лишения свободы. Отбывать срок Игорь Разунин будет в колонии строгого режима. Кроме этого, экс-глава департамента рекламы обязан выплатить штраф в 5 млн рублей.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, комментируя нашумевшие "дела МУГИСО", заявлял, что "следствие и суд разберутся".