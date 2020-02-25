Экс-глава департамента рекламы МУГИСО получил девять лет "строгача"

06 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

Экс-глава департамента рекламы МУГИСО получил девять лет "строгача"

Во вторник Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор экс-начальнику департамента рекламы министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области Игорю Разунину.

Напомним, бывшего чиновника обвиняли в получении взятки. Он подался в бега, но летом 2019 года был задержан в республике Беларусь при попытке пересечь границу с Украиной, а в декабре экстрадирован в Россию.

Впоследствии Разунин был заключен под стражу до апреля этого года.

Сегодня Кировский районный суд вынес свой приговор: девять лет лишения свободы. Отбывать срок Игорь Разунин будет в колонии строгого режима. Кроме этого, экс-глава департамента рекламы обязан выплатить штраф в 5 млн рублей.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, комментируя нашумевшие "дела МУГИСО", заявлял, что "следствие и суд разберутся".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Экс-глава департамента рекламы МУГИСО получил девять лет "строгача"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Разунин, МУГИСО, суд, приговор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 07.08.2020 13:02 Мск Облсуд смягчил приговор экс-директору департамента рекламы МУГИСО

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.01.2020 12:59 Мск Экс-глава департамента рекламы МУГИСО останется под стражей до весны
Ранее 09.08.2019 10:57 Мск В Белоруссии задержан подследственный экс-глава департамента рекламы МУГИСО
Ранее 05.03.2018 09:35 Мск Уголовное дело директора департамента рекламы МУГИСО направлено в суд
Ранее 08.02.2018 13:15 Мск Директор департамента рекламы МУГИСО Игорь Разунин остался под домашним арестом
Ранее 07.03.2017 12:22 Мск Облсуд оставил директора департамента рекламы МУГИСО под домашним арестом, но разрешил гулять
Ранее 07.03.2017 08:40 Мск Директор департамента рекламы МУГИСО обжаловал арест
Ранее 02.01.2017 09:46 Мск Это просто такое "дело МУГИСО": Очередной задержанный чиновник министерства вышел под залог
Ранее 28.12.2016 10:26 Мск Официально: в отношении директора департамента рекламы МУГИСО возбуждено очередное уголовное дело
Ранее 28.12.2016 08:15 Мск Директор департамента рекламы МУГИСО снова задержан
Ранее 26.12.2016 09:19 Мск Директора департамента рекламы МУГИСО отправили под домашний арест
Ранее 23.12.2016 12:18 Мск Вокруг МУГИСО снова криминальный скандал? Высокопоставленный чиновник задержан, в министерстве - силовики

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети