К авиакомпании "Якутия" подан иск о банкротстве – кредитор требует 210 млн рублей

В арбитражный суд Республики Саха подан иск о банкротстве авиакомпании "Якутия". Истец - ООО "АЭРОКАРГО+", транспортная компания, осуществляющая грузовые перевозки в Европу и Юго-Восточную Азию. Сумма искового заявления – 210 млн руб.

Взыскать долги с "Якутии" хотят и другие кредиторы. Так, Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) подала четыре иска на общую сумму 436 млн руб., суммы от 1,6 млн до 84 млн руб. хотят взыскать обслуживающие и сервисные компании, поставщик топлива и аэропорт Якутска.

Telegram-канал "Арбитр." отмечает, что "Якутия" может получить компенсацию от Минфина РФ за отмену рейсов в Китай (общая сумма предполагаемых субсидии 1,6 млрд руб.).