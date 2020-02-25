06 Сентября 2020
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Китай, КНР, фондовый рынок, кризис (2016) | Фото: www.goodchina.ru

Богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса

За один день (24 февраля) 500 самых богатых людей мира потеряли в сумме $139 млрд из-за снижения индексов на фондовых торгах в США и азиатских странах, сообщает Bloomberg.

Значительные снижения котировок вызваны опасениями, что распространение нового типа коронавируса может нанести ущерб мировой экономике. Отмечается, что это самые крупные потери с октября 2016 года.

Так, гендиректор французской группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно потерял $4,8 млрд за сутки. Такой же суммы лишился глава Amazon Джефф Безос, передает Regnum.

Состояние владельца испанской торговой сети Zara Амансио Ортеги сократилось на $4 млрд.

Глава Facebook Марк Цукерберг потерял $3,48 млрд, а один из основателей компании Google - Ларри Пейд - $2,7 млрд.

Из российских миллиардеров за последние сутки больше всех потерял президент "Лукойла" Вагит Алекперов. Его состояние уменьшилось на $1,21 млрд.

Ранее были озвучены оценки, что коронавирус опаснее для мировой экономики, чем кризис 2008 года. Подобное мнение содержится в отчете экспертов международного рейтингового агентства Moody's.

В Счетной палате РФ заявляли, что если борьба с эпидемией китайского коронавируса затянется, это нанесет существенный ущерб российской и мировой экономике.

Российская экономика может пострадать из-за сокращения внешнеторгового оборота с Китаем. В ведомстве отмечают, что с января по ноябрь прошлого года его объемы достигли $100 млн - 16,5% внешнеторгового оборота РФ.

Кроме того, сообщалось, вспышка коронавируса в Китае может нанести ущерб экономики России и обнулить эффект от предложенных президентом Владимиром Путиным мер по улучшению социальной поддержки населения. Отмечается, что российская экономика может пострадать в первую очередь из-за подешевевшей нефти.

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Богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса

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Теги: коронавирус, богатейшие люди, фондовые торги



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