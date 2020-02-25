06 Сентября 2020
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Игорь Володин (2019) | Фото: Накануне.RU

Спикер гордумы передумал лишать полномочий одного из самых активных екатеринбургских депутатов

Депутаты Екатеринбургской городской городской думы не будут сегодня утверждать решение комиссии по местному самоуправлению о лишении поста председателя Алексея Вихарева. Как передает корреспондент Накануне.RU, вопрос отсутствует в повестке заседания.

Отметим, что на прошлой неделе спикер думы Игорь Володин внес вопрос в повестку заседания комиссии. В отсутствие Алексея Вихарева он был лишен поста главы комиссии по МСУ. Однако, без утверждения на общем заседании думы решение комиссии не имеет силы.

Пока неизвестно, по каким причинам глава думы передумал наносить удар по политическим позициям одного из самых популярных екатеринбургских политиков.

Алексей Вихарев(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, ранее провалилась попытка лишить поста главу комиссии по городскому хозяйству Александра Колесникова.

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Спикер гордумы передумал лишать полномочий одного из самых активных екатеринбургских депутатов

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Теги: Алексей Вихарев, Игорь Володин



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