Власти Перми построят крематорий до конца 2022 года

Строительство крематория на кладбище "Восточное" будет завершено до конца 2022 г. Об этом на сегодняшнем заседании пермской гордумы сообщил замглавы города Анатолий Дашкевич во время часа депутата, передает корреспондент Накануне.RU.

В двухэтажном здании планируется размещение от двух до четырех печей. Производительность каждой составит около 5 тыс. кремаций в год.

Напомним, городские власти пытаются построить крематорий на кладбище "Восточном" почти 10 лет. При этом в разное время руководством города принимались противоположные решения: сначала намеревались построить ритуальный комплекс на средства бюджета, затем за счет инвестора. В 2013 году первую очередь крематория строило пермское ООО "Вектор", однако строительство его объектов так и не было завершено. Степень их готовности превышает 50%, в частности бытовой корпус готов на 94%, трансформаторная подстанция - на 95%.

В 2018 г. власти планировали заключить соглашение с инвестором "Торговый дом Пушкарский". Однако концессионер не предоставил банковскую гарантию в размере 10% от объема инвестиций, что являлось бы обеспечением исполнения обязательств в рамках концессионного соглашения.

Добавим также, что ранее первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев взял на себя ответственность за провал концессии по строительству крематория.

Провал концессии и вынужденный уход в проработку бюджетного финансирования объекта он назвал "болезненным ударом".