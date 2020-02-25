Новая контрейлерная платформа УВЗ для АО "ФГК" запущена в серийное производство

Новый универсальный вагон-платформа модели 13-5205, разработанный Уральским конструкторским бюро вагоностроения (УКБВ, входит в концерн "Уралвагонзавод") по заказу АО "ФГК", запущен в серийное производство на мощностях Уралвагонзавода (в составе УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, вагон-платформа успешно прошёл приёмочные испытания и в августе прошлого года получил сертификат соответствия. В 2019 году он был представлен на Международном железнодорожном салоне техники и технологий "PRO//Движение.Экспо", где вызвал интерес у потенциальных российских и зарубежных заказчиков.

"Вместе с Уралвагонзаводом нам удалось разработать и запустить в производство универсальную платформу, которая в будущем окажет позитивное влияние на структуру перевозок, привлечёт дополнительный объём грузов и повысит экономические показатели работы железных дорог", - сказал генеральный директор АО "ФГК" (Федеральная грузовая компания) Виктор Воронович.

По его словам, пилотные отправки новой платформы по маршруту Москва – Новосибирск – Москва уже продемонстрировали экономический эффект: время транспортировки фур сократилось на 30%, себестоимость перевозки снизилась на 5%. Он также отметил, что географию курсирования контрейлерных поездов необходимо расширять и в данный момент исследуются другие направления, которые будут соответствовать существующим требованиям в части габарита.

Отмечается, что преимуществом нового вагона-платформы является заниженный уровень пола, позволяющий размещать на платформе еврофуры в контрейлерном габарите погрузки. Конструкция платформы даёт возможность свободно заезжать автомобилям как с торца платформы, так и фронтально. Вагон-платформа модели 13-5205 может использоваться не только для контрейлерных перевозок грузовых автомобилей и прицепов, но и для транспортировки железнодорожным транспортом колёсной техники и тяжёловесной военной техники, крупнотоннажных контейнеров. Грузоподъёмность платформы составляет 67,5 тонн.