В Италии из-за вспышки коронавируса приостановлены съемки фильма "Миссия: невыполнима 7"

В Италии из-за вспышки коронавируса COVID-19 приостановлены съемки седьмой части франшизы "Миссия невыполнима". Съемки должны были продлиться три недели.

На данный момент вспышка коронавируса в Италии – самая масштабная за пределами Азии: зафиксировано минимум 200 подтвержденных случаев заболевания, шесть человек погибли. Власти страны уже отменили несколько массовых мероприятий, в том числе традиционный карнавал в Венеции.

"В целях безопасности и благополучия наших актеров и съемочной группы мы меняем производственный план на три недели", - цитирует The Hollywood Reporter заявление студии Paramount. Во время вынужденного перерыва члены съемочной группы, которые давно работают в Европе, смогут съездить домой.

Сообщается, что главная звезда франшизы Том Круз в Италию на съемки не приезжал. Зато там уже успел побывать режиссер Кристофер Маккуорри, работавший с Крузом не только над пятой и шестой частями "Миссии", но и в таких проектах как "Джек Ричер" и "Операция "Валькирия".

Ожидается, что в седьмой "Миссии" вместе с Крузом появятся Ребекка Фергюссон, Николас Холт, Хейли Этвелл, Ши Уигхэм, Пом Клеметьефф и Генри Черни (он вернется во франшизу спустя 25 лет после первого появления).

Седьмой фильм серии "Миссия: невыполнима" должен выйти 23 июля 2021 года, восьмой – 5 августа 2021 года. Пока неизвестно, повлияет ли вспышка коронавируса на график премьер.