Один из фаворитов Лиги Европы проведет матч без зрителей из-за вспышки коронавируса в Италии

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между итальянским "Интером" и болгарским "Лудогорцем" будет сыгран без зрителей.

Как сообщается на официальном сайте "Лудогорца", игра пройдет без болельщиков в связи со вспышкой китайского коронавируса в Италии. Уточняется, что таково решение УЕФА.

Стоит отметить, что ранее из-за распространения вируса в Италии были перенесены несколько матчей 25-го тура Серии А.

Встреча Лиги Европы "Интер" - "Лудогорец" состоится в четверг, 27 февраля, на стадионе "Сан-Сиро" в Милане. В первой игре неделю назад победу со счетом 2:0 одержал "Интер", который считается одним из фаворитов всего турнира.