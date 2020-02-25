06 Сентября 2020
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магазин, корзина, продукты (2016) | Фото: 1ul.ru

Жители УрФО в январе экономили на продуктах меньше других россиян

Средний чек россиян за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился на 10,9% по сравнению с декабрем прошлого года. За месяц его размер уменьшился на 67,5 рублей (минус 10,9%), достигнув уровня в 552 рубля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга "Ромир".

Отмечается, что по сравнению с январем 2019 года размер среднего чека стал меньше на 1,3% или 7,3 рубля.

При этом показатель снизился во всех федеральных округах: в Сибирском - на 13,3% по сравнению с декабрем (до 470 рублей), в Центральном - на 11,5% (до 607 рублей), в Дальневосточном - на 9,5% (до 661 рубля). Наименее заметно сумма среднего чека снизилась в Уральском федеральном округе - на 8,7% (до 590 рублей).

"Ромир" объясняет сокращение среднего чека в первую очередь сезонным фактором - высокими затратами в декабре.

В холдинге также добавляют, что несмотря на годовую инфляцию, средний чек по сравнению с прошлым годом снижается. Это означает, что россияне за один поход в магазин покупают все меньше товаров.

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Жители УрФО в январе экономили на продуктах меньше других россиян

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Теги: средний чек, россияне, продукты



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