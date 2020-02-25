Большунов разорвал жёлтую майку лидера Кубка мира после неудачи в финальной гонке "Ски Тура"

Российский лыжник Александр Большунов эмоционально отреагировал на неудачу в финальной гонке "Ски Тура", разорвав жёлтую майку лидера Кубка мира.

В гонке преследования на 30 км Большунов занял лишь 7-е место, проиграв лидеру норвежцу Полу Гулбергу 1 мин. 41 сек. Как отмечает портал sport24.ru, причиной низкой скорости нашего спортсмена стала плохая работа бригады сервисменов, не подготовивших должным образом лыжи к свежевыпавшему снегу.

После гонки Александр эмоционально отбросил лыжи в стороны и разорвал на себе жёлтую майку лидера общего зачёта Кубка мира.

Из-за неудачного выступления лидировавший в "Ски Туре" до последней гонки Большунов в итоге лишился победы в многодневке, пропустив упомянутого Гулберга вперёд в общем зачёте.