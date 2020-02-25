Мэр Салехарда ответил блогеру Варламову, который обругал чиновников за субботник

Мэр Салехарда Алексей Титовский в своем Instagram ответил на критику блогера-урбаниста Ильи Варламова относительно уборки снега в Салехарде, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее в своем ЖЖ блогер раскритиковал действия чиновников, которые вышли с лопатами "пораскидывать снег перед камерами". В блоге Варламов раскритиковал идею субботников. Он отметил, что мэр - это высококвалифицированный менеджер, которого нанимают жители.

"Правительство и депутаты должны заниматься организацией уборки в городе, причем так, чтобы было чисто всегда, а не раз в году. У нас же все живут с ощущением, что можно спокойно гадить, так как потом можно провести субботник, а там уже все уберут. "Почему грязно?" – спрашиваешь ты. "Потому что еще субботника не было!" – отвечают тебе жители. Никогда в жизни не ходил на субботники и не собираюсь этого делать. Более того, субботники считаю делом вредным. Чтобы в городе было чисто, я плачу налоги, не мусорю сам и другим не даю. Чиновники получают большие зарплаты, почему на мои налоги они выполняют работу дворников?", - высказался блогер.

В ответ мэр поблагодарил Варламова за личную гражданскую позицию и отметил, что действительно необходимо тщательно контролировать организации, обслуживающие жилые дома.

"Если же обязательства не выполняются, следуют взыскания. Именно с этого я и начал, когда в октябре прошлого года вступил в должность главы. Но моментально ни одна система перестроиться не может. Годами складывалась ситуация, когда придомовые территории, в том числе и детские площадки, не входили в зону обслуживания УК. Никто там снег не убирал и порядок не наводил. Бесхозное имущество надо сначала в собственность передать - той же УК. Процесс этот не быстрый. Но в переходный период люди не должны страдать. Возможно, со стороны это выглядит искусственно, но приходится браться за лопату, чтобы в том числе и личным примером показать, что убранный двор - лучше запущенного. Субботники проводим в свободное от основной работы время, в свой выходной день", - заявил мэр и пригласил Варламова приехать в Салехард, чтобы убедиться, что снега там много и он лежит до мая включительно.⠀

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