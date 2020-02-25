Алексей Текслер отправил в отставку замминистра социальных отношений Южного Урала

Губернатор Алексей Текслер отправил в отставку заместителя министра социальных отношений Челябинской области Рамилю Хайритдинову. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Решение об увольнении было принято по инициативе гражданского служащего. Хайритдинова будет уволена с 4 марта.

Добавим, что Рамиля Хайритдинова работала в должности замминистра социальных отношений с 2011 года.