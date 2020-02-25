Пропавший в Екатеринбурге 71-летний пенсионер найден мертвым
В Екатеринбурге завершены поиски 71-летнего Павла Смирнова. Мужчину нашли мертвым.
Напомним, пенсионер ушел из дома днем 18 февраля и не вернулся. Сообщалось, что мужчина может нуждаться в медицинской помощи.
Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "Лиза Алерт", поиски Смирнова завершились вечером 24 февраля.
"Найден, погиб. Соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении поисковиков.
Каких-либо подробностей в отряде не приводят.