Пропавший в Екатеринбурге 71-летний пенсионер найден мертвым

Каких-либо подробностей в отряде не приводят.

"Найден, погиб. Соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении поисковиков.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "Лиза Алерт", поиски Смирнова завершились вечером 24 февраля.

Напомним, пенсионер ушел из дома днем 18 февраля и не вернулся . Сообщалось, что мужчина может нуждаться в медицинской помощи.





