06 Сентября 2020
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Мусорный полигон возле аэродрома Нижневартовск (2019) | Фото: МОО Зеленый фронт

11 российским региональным мусорным операторам по-прежнему грозит банкротство – РЭО

В России на грани банкротства остается 11 региональных мусорных операторов. В Минприроды и госкомпании "Российский экологический оператор" (РЭО) считают это достижением, ведь еще осенью 2019 банкротство грозило 10% региональных операторов страны (или 21 компании).

"В конце прошлого года в зоне риска было 16 регионов. После проведения дополнительного анализа в списке с возможным риском банкротства осталось 11", - рассказал глава РЭО Илья Гудков в интервью РБК.

По словам чиновника, риск банкротства операторов оценивают по таким показателям как уровень кредиторской задолженности и собираемость платежей за вывоз отходов, а также уровень соответствия тарифа в конкретном регионе общероссийским показателям.

В ноябре 2019 года Минприроды сообщало, что угроза мусорного коллапса из-за некачественной работы региональных операторов наблюдается в 16 регионах. В список вошли Алтайский край, Вологодская область, Кабардино-Балкария, Красноярский край, Курская, Магаданская, Новгородская и Новосибирская области, Республика Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Тува, Томская и Челябинская области. В декабре 2019 года министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин разослал письма губернаторам, в которых потребовал от глав регионов принять меры для стабилизации ситуации в отрасли обращения с отходами и не допустить банкротств мусорных операторов.

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11 российским региональным мусорным операторам по-прежнему грозит банкротство – РЭО

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Теги: рэо, минприроды, региональный мусорный оператор, банкротство



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