Во Владивостоке поместили на карантин семерых россиян с Diamond Princess

Семерых россиян, прибывших с лайнера Diamond Princess, поместили на карантин во Владивостоке, куда они прибыли 23 февраля.

Как сообщает пресс-служба правительства Приморского края, россияне доставлены в инфекционную больницу, у них взяты анализы на наличие коронавируса. Состояние у всех удовлетворительное, температура в норме.

Туристы остаются под наблюдением специалистов медучреждения и территориального управления Роспотребнадзора. Карантин продлится 14 дней.

Напомним, 23 февраля рейс с восемью эвакуированными с лайнера прибыл в Казань. Четверо из них, включая одного ребенка - жители Татарстана. Все восемь размещены в городской инфекционной больнице. Там же оказались и лица, осуществлявшие эвакуацию.

Про эвакуированных в Казань известно, что трое из них в период нахождения на корабле подхватили опасную болезнь, но течение ее проходит в легкой форме. Все восемь на лайнере общались между собой. Сейчас они размещены в отдельном боксе.

Напомним, на японском лайнере Diamond Princess произошла вспышка коронавируса COVID-19, из 3700 находившихся на борту людей заболели более 200. По последним данным, скончались уже четверо пассажиров. Ранее двое мужчина и женщина 80 лет умерли на лайнере. Еще одного японца перевели в медицинское учреждение, где он позже скончался, пишет Regnum.

После двухнедельного карантина, в конце прошлой недели на берег выпустили пассажиров, не заразившихся новым вирусом.