На Уралвагонзаводе представили заявку о присвоении Нижнему Тагилу почётного звания "Город трудовой доблести"

В выставочном комплексе нижнетагильского Уралвагонзавода состоялась встреча, посвящённая присвоению Нижнему Тагилу почётного звания "Город трудовой доблести", в которой приняли участие глава города Владислав Пинаев, депутаты гордумы, члены общественных организаций и советов ветеранов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия, символично, что именно на УВЗ первый раз презентовали заявку на получение почётного звания. В годы Великой Отечественной воны Уральский танковый завод №183 стал одним из центров производства танков Т-34, которых сделали около 25 тыс. штук. На заводе выпускались и авиабомбы, артпередки, детали для реактивных самоходных установок "Катюша" и бронекорпуса для штурмовиков Ил-2.

"Это звание - признание трудового подвига наших коллег, дзержинцев и всех тагильчан в годы Великой Отечественной войны. В нечеловеческих условиях родился танковый конвейер, выпускались первые машины. На Уралвагонзаводе ковалась Победа. Каждый третий танк, выпущенный во время войны, – это наш танк", - отметил председатель профсоюзной организации УВЗ Евгений Лутохин.

В подготовленной заявке отражен огромный вклад в Победу всех предприятий и организаций Нижнего Тагила, всех тагильчан, в том числе и машиностроителей.

"Мы приготовили историческую справку о вкладе Уральского танкового завода в обеспечении фронта как танками Т-34, так и другими вооружениями. Работа объёмная. Её писали на основе подлинных материалов, хранящихся в наших фондах", - рассказала директор выставочного комплекса Алла Пислегина.

На встрече мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поблагодарил сотрудников УВЗ и лично генерального директора концерна "Уралвагонзавод" Александра Потапова за помощь.

"Тагильчане сделали всё, чтобы одна из первых заявок на присвоение "Города трудовой доблести", поступивших от имени губернатора Свердловской области в Москву, была заявкой Нижнего Тагила", - отметил он.