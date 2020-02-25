На Уралвагонзаводе представили заявку о присвоении Нижнему Тагилу почётного звания "Город трудовой доблести"

06 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



75 лет Победы Свердловская область Уральский ФО
Ветераны Уралвагонзавода (2020) | Фото: uralvagonzavod.ru

На Уралвагонзаводе представили заявку о присвоении Нижнему Тагилу почётного звания "Город трудовой доблести"

В выставочном комплексе нижнетагильского Уралвагонзавода состоялась встреча, посвящённая присвоению Нижнему Тагилу почётного звания "Город трудовой доблести", в которой приняли участие глава города Владислав Пинаев, депутаты гордумы, члены общественных организаций и советов ветеранов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия, символично, что именно на УВЗ первый раз презентовали заявку на получение почётного звания. В годы Великой Отечественной воны Уральский танковый завод №183 стал одним из центров производства танков Т-34, которых сделали около 25 тыс. штук. На заводе выпускались и авиабомбы, артпередки, детали для реактивных самоходных установок "Катюша" и бронекорпуса для штурмовиков Ил-2.

Ветераны Уралвагонзавода(2020)|Фото: uralvagonzavod.ru

"Это звание - признание трудового подвига наших коллег, дзержинцев и всех тагильчан в годы Великой Отечественной войны. В нечеловеческих условиях родился танковый конвейер, выпускались первые машины. На Уралвагонзаводе ковалась Победа. Каждый третий танк, выпущенный во время войны, – это наш танк", - отметил председатель профсоюзной организации УВЗ Евгений Лутохин.

В подготовленной заявке отражен огромный вклад в Победу всех предприятий и организаций Нижнего Тагила, всех тагильчан, в том числе и машиностроителей.

Ветераны Уралвагонзавода(2020)|Фото: uralvagonzavod.ru

"Мы приготовили историческую справку о вкладе Уральского танкового завода в обеспечении фронта как танками Т-34, так и другими вооружениями. Работа объёмная. Её писали на основе подлинных материалов, хранящихся в наших фондах", - рассказала директор выставочного комплекса Алла Пислегина.

На встрече мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поблагодарил сотрудников УВЗ и лично генерального директора концерна "Уралвагонзавод" Александра Потапова за помощь.

"Тагильчане сделали всё, чтобы одна из первых заявок на присвоение "Города трудовой доблести", поступивших от имени губернатора Свердловской области в Москву, была заявкой Нижнего Тагила", - отметил он.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Уралвагонзаводе представили заявку о присвоении Нижнему Тагилу почётного звания "Город трудовой доблести"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Уралвагонзавод, Нижний Тагил, звание, Город трудовой доблести



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети