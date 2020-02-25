В Перми на территории завода имени Шпагина снесли здание бывшей лаборатории Главных железнодорожных мастерских

На территории пермского завода имени Шпагина снесли построенное на рубеже XIX – XX веков здание, в котором ранее располагалась лаборатория Главных железнодорожных мастерских, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом появилась в одной из групп "ВКонтакте", "созданной для работников предприятия, а также тех, кто интересуется судьбой предприятия". В посте говорится, что "в последние десятилетия работы завода в снесённом теперь здании располагался здравпункт".

"До наших дней здание сохранилось в отличном состоянии, но после покупки территории завода и создания культурного пространства "Завод Шпагина" оно было снесено в январе-феврале 2020 г.", - отмечают авторы.

Здание до сноса

Так место, где стояло здание, выглядит сейчас

Напомним, что к 300-летию Перми власти планируют создать новый культурно-исторический центр краевой столицы вдоль набережной Камы. В зданиях завода "Ремпутьмаш" будет создан культурный кластер. Идею одобрил президент России Владимир Путин во время своего визита в Пермь в сентябре 2017 г.