В Перми на территории завода имени Шпагина снесли здание бывшей лаборатории Главных железнодорожных мастерских

06 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Пермский край
Снос здания (2020) | Фото: Накануне.RU

В Перми на территории завода имени Шпагина снесли здание бывшей лаборатории Главных железнодорожных мастерских

На территории пермского завода имени Шпагина снесли построенное на рубеже XIX – XX веков здание, в котором ранее располагалась лаборатория Главных железнодорожных мастерских, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом появилась в одной из групп "ВКонтакте", "созданной для работников предприятия, а также тех, кто интересуется судьбой предприятия". В посте говорится, что "в последние десятилетия работы завода в снесённом теперь здании располагался здравпункт".

"До наших дней здание сохранилось в отличном состоянии, но после покупки территории завода и создания культурного пространства "Завод Шпагина" оно было снесено в январе-феврале 2020 г.", - отмечают авторы.

Здание бывшей лаборатории Главных железнодорожных мастерских, завод Шпагина(2020)|Фото: vk.com/pmrz_im.shpagina

Здание до сноса

Снос здания(2020)|Фото: Фото: Накануне.RU

Так место, где стояло здание, выглядит сейчас

Напомним, что к 300-летию Перми власти планируют создать новый культурно-исторический центр краевой столицы вдоль набережной Камы. В зданиях завода "Ремпутьмаш" будет создан культурный кластер. Идею одобрил президент России Владимир Путин во время своего визита в Пермь в сентябре 2017 г.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Перми на территории завода имени Шпагина снесли здание бывшей лаборатории Главных железнодорожных мастерских

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: лаборатория, главные железнодорожные мастерские, завод имени Шпагина, снос



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.08.2019 09:03 Мск В Прикамье из-за создания культурного кластера увеличится количество чиновников
Ранее 27.05.2019 13:32 Мск В Перми к Дягилевскому фестивалю преобразили завод имени Шпагина
Ранее 20.02.2019 09:40 Мск Небоскребы в историческом центре и застройка сквера Татищева? В Перми прошли слушания по зонированию территории завода им. Шпагина
Ранее 01.02.2019 13:57 Мск Количество вакансий в разы превышает количество уволенных сотрудников "Ремпутьмаш"
Ранее 18.12.2018 15:59 Мск Концепция развития территории завода им. Шпагина представлена на Совете по культуре Прикамья
Ранее 13.12.2018 11:43 Мск Правительство Прикамья ищет работу для сокращенных сотрудников "Ремпутьмаша"
Ранее 18.10.2018 11:00 Мск Архитектурное бюро "Speech" представило проект появления четырех музеев в здании "Ремпутьмаша"
Ранее 09.10.2018 16:21 Мск Часть сотрудников "Ремпутьмаша" после переезда завода в Верещагино перейдут в РЖД
Ранее 28.09.2018 09:59 Мск Работников "Ремпутьмаша" уведомили о сокращении
Ранее 13.07.2018 08:10 Мск На территории бывшего завода им. Шпагина в Перми разместятся четыре музея и художественная галерея
Ранее 25.06.2018 10:20 Мск На площадке завода "Ремпутьмаш" в Перми состоялся первый концерт
Ранее 19.06.2018 11:50 Мск Губернатор Прикамья поручил завершить благоустройство набережной Перми до конца месяца
Ранее 30.03.2018 12:19 Мск Пермский завод Ремпутьмаш станет одной из площадок Дягилевского фестиваля
Ранее 27.02.2018 09:39 Мск Завод "Ремпутьмаш" в Прикамье расширяет производственную линейку
Ранее 26.02.2018 15:19 Мск Часть производства пермского завода "Ремпутьмаш" переедет в Верещагино
Ранее 28.11.2017 09:26 Мск Пермский край приобрел в региональную собственность площадку завода "Ремпутьмаш"
Ранее 20.11.2017 08:11 Мск Правительство Пермского края и руководство "Ремпутьмаш" ведут переговоры с пермской компанией о продаже земли
Ранее 03.11.2017 08:29 Мск Дмитрий Самойлов: исторические здания завода имени Шпагина будут реконструированы
Ранее 25.10.2017 12:38 Мск "Ремпутьмаш" может переехать в индустриальную зону Перми
Ранее 25.10.2017 08:19 Мск Правительство Прикамья пообещало помочь в трудоустройстве сокращенным работникам "Ремпутьмаша"
Ранее 18.10.2017 15:48 Мск Перенос производства "Ремпутьмаша" связан с несоответствием площадки требованиям к производству
Ранее 18.10.2017 08:41 Мск Губернатор Пермского края может встретиться с работниками "Ремпутьмаша"
Ранее 17.10.2017 10:32 Мск Работники пермского "Ремпутьмаша" попросили Путина сохранить предприятие
Ранее 12.10.2017 14:19 Мск Власти Пермского края завершат покупку завода имени Шпагина до конца года
Ранее 21.09.2017 10:14 Мск Пермский край заплатит РЖД 445 миллионов рублей за завод "Ремпутьмаш"
Ранее 20.09.2017 11:34 Мск Одобренный Путиным план реновации набережной Камы в Перми воплотят до 2023 года

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети