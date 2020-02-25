06 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Харви Вайнштейн (2017) | Фото:Wikimedia Commons

Продюсер Харви Вайнштейн попал в больницу после того, как суд признал его виновным в изнасиловании

67-летний голливудский продюсер Харви Вайнштейн (Harvey Weinstein) в выходные был признан виновным в изнасиловании и сексуальных домогательствах. При этом по самому серьезному эпизоду мужчина был оправдан. Тем не менее, теперь ему грозит до 25 лет тюремного заключения, и это только по делам, рассматриваемым в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе Вайнштейну тоже предъявлено обвинение по сексуальному насилию в отношении двух женщин.
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Мировая пресса сообщает о приговоре Вайнштейну как о победе движения #MeToo, оно возникло, когда женщины – известные и нет – начали рассказывать о домогательствах со стороны влиятельных мужчин. Особое распространение явление получило в Голливуде, где многие актрисы стали рассказывать о попытках влиятельных мужчин устроить их карьеру в обмен на сексуальные услуги. О домогательствах Вайнштейна, в частности, сообщали Гвинет Пэлтроу, Ума Турман и Сальма Хайек.

Вайнштейн спродюсировал такие фильмы как "Криминальное чтиво", "Король говорит", "Влюбленный Шекспир", многие его картины и снимавшиеся в них актеры и актрисы получали "Оскары".

Вайнштейна должны были накануне перевести в тюрьму на острове Райкерс, где он будет до 11 марта дожидаться окончательного решения суда. Но после суда продюсеру стало плохо, и его доставили в больницу Белвью на Манхэттене. По данным издания Variety, подсудимый жаловался на боли в груди.

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Продюсер Харви Вайнштейн попал в больницу после того, как суд признал его виновным в изнасиловании

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Теги: харви вайнштейн, изнасилование, приговор суда, больница, metoo



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