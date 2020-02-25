Сахарные заводы в России оказались под угрозой закрытия

В сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать сахарные заводы, чьи суммарные мощности превышают 150 тысяч тонн. Об этом "Ведомостям" рассказал глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин.

В группе риска находятся Мелеузовский сахарный завод в Башкирии, Нурлатский сахарный завод в Татарстане и Товарковский сахарный завод в Тульской области.

По словам Бодина, среднегодовые цены на сахар не позволяют поддерживать необходимый уровень рентабельности предприятий. Он добавил, что если мировые и внутренние цены не изменятся, то и другие сахарные заводы могут оказаться под угрозой.

В прошлом году Евразийская экономическая комиссия порекомендовала России установить минимальную цену на сахар. Это объясняется необходимостью сделать его производство более рентабельным. Такие же рекомендации были даны и другим странам Евразийского экономического союза - Казахстану, Белоруссии, Киргизии и Армении. Поводом для таких рекомендаций послужила ситуация с перепроизводством сахара, которая в первую очередь касается России.

В результате перепроизводства произошло резкое снижение цен на этот продукт. Как сообщалось ранее, в "Союзроссахаре" считают основной причиной снижения цен на сахар доминирующее над спросом предложение. На конец июня 2019 года в России скопились рекордные запасы сахара - 2,7 млн т.