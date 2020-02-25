На Среднем Урале игроков детской хоккейной команды госпитализировали после обеда в кафе

На Среднем Урале госпитализированы члены детско-юношеской хоккейной команды из Нижнего Тагила, приехавшие на соревнования в Карпинск. Прокуратура начала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, команда, состоящая из 13 человек 10-11 лет, приехала на соревнования 22 февраля в сопровождении тренера и родителей. Известно, что спортсмены проживали в гостинице "Урал", а питание было организовано в столовой на территории местного предприятия.

"По предварительной информации, 23 февраля команда посещала кафе на улице Мира в Карпинске, после чего 24 февраля шесть спортсменов были госпитализированы в стационар Карпинской городской больницы с признаками кишечной инфекции. Одного из них, находящегося в удовлетворительном состоянии, родители увезли домой", - отметили в прокуратуре.

Сейчас устанавливаются обстоятельства, при которых заболели дети, в том числе соблюдались ли сотрудниками пищеблоков санитарные требования при приготовлении пищи. Специалистами Роспотребнадзора отобраны пробы продуктов, образцы приготовленных блюд, смывы с оборудования пищеблока как в столовой предприятия, так и в кафе. Сейчас проводятся исследования.