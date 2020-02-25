"Пришла в ужас". Министр возмутилась тем, как в Березниках медики тащат пациента по асфальту

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова "ужаснулась", узнав о том, как в Березниках медики тащили пациента по асфальту, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, видеозапись появилась в группе "ЧП Березники" в соцсети "ВКонтакте". На вопрос возмущённых очевидцев, почему пациента не положили на носилки, фельдшер ответил, что "носилки для больных, а он весь грязный". "А потом тебя повезут на этих носилках!" – добавил медработник.

В своём Instagram Мелехова отметила, что "пришла в ужас от увиденного, информация будет проверена".

"Но и без результатов проверки могу сказать, что такое отношение к пациенту недопустимо. Бригада обязана была транспортировать больного на носилках, но по какой-то причине не сделала этого. Все виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности. О результатах проверки я обязательно сообщу", - отметила Мелехова.

Она напомнила, что от пациента "может пахнуть алкоголем или ацетоном при обострении различных заболеваний — например, сахарного диабета".

"Если ему не оказать своевременную помощь, он может впасть в кому. Мне бы не хотелось, чтобы по этому эпизоду люди судили обо всей работе "скорой помощи" Березников и Пермского края", - резюмировала министр.