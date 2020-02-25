"Пришла в ужас". Министр возмутилась тем, как в Березниках медики тащат пациента по асфальту

06 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Пермский край
В Березниках врачи скорой по асфальту тащили пациента до машины (2020) | Фото: Скриншот видео с vk.com/chp_berezniki

"Пришла в ужас". Министр возмутилась тем, как в Березниках медики тащат пациента по асфальту

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова "ужаснулась", узнав о том, как в Березниках медики тащили пациента по асфальту, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, видеозапись появилась в группе "ЧП Березники" в соцсети "ВКонтакте". На вопрос возмущённых очевидцев, почему пациента не положили на носилки, фельдшер ответил, что "носилки для больных, а он весь грязный". "А потом тебя повезут на этих носилках!" – добавил медработник.

В своём Instagram Мелехова отметила, что "пришла в ужас от увиденного, информация будет проверена".

"Но и без результатов проверки могу сказать, что такое отношение к пациенту недопустимо. Бригада обязана была транспортировать больного на носилках, но по какой-то причине не сделала этого. Все виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности. О результатах проверки я обязательно сообщу", - отметила Мелехова.

Она напомнила, что от пациента "может пахнуть алкоголем или ацетоном при обострении различных заболеваний — например, сахарного диабета".

"Если ему не оказать своевременную помощь, он может впасть в кому. Мне бы не хотелось, чтобы по этому эпизоду люди судили обо всей работе "скорой помощи" Березников и Пермского края", - резюмировала министр.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

"Пришла в ужас". Министр возмутилась тем, как в Березниках медики тащат пациента по асфальту

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Березники, скорая помощь, фельдшеры, пациент



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 02.03.2020 07:40 Мск В Березниках после скандала с медиками, которые тащили по асфальту пациента, уволен главврач "Скорой помощи"

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.02.2020 14:53 Мск В Пермском крае фельдшеры тащили пациента до "скорой" по асфальту

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети