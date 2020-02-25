В "Ашане" каской красноармейца украсили витрину с мясными деликатесами

В екатеринбургском "Ашане" решили "креативно" украсить витрины к Дню защитника Отечества. Так, в мясном отделе на витрине с деликатесами и пивом, под слоганом "К вашему праздничному столу" вывесили каску красноармейца.

Неуместные поздравления с праздником все чаще встречаются на постсоветском пространстве. В этом году, например, в одном из питерских моргов дамы решили поздравить своих коллег-мужчин приглашением стриптизерши. Танцовщица, одетая в форму морячки, устроила представление в ординаторской.

Тема уместности использования военной атрибутики в самых бытовых моментах особенно горячо обсуждается в преддверии празднования 75-летия Победы.