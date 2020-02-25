Число заболевших коронавирусом COVID-19 по всему миру превысило 80 000

Число случаев заболевания коронавирусом COVID-19 по всему миру превысило 80 тыс. Большая часть из них по-прежнему приходится на Китай, но вспышки уже происходят и в других странах, в том числе с человеческими жертвами. Так произошло в Италии и Иране.

В Италии, как передает Bloomberg, зарегистрировано более 200 случаев заболевания коронавирусом нового типа, по меньшей мере, шесть человек погибли. Центр по контролю и профилактике заболеваний США предостерег американцев от поездок в Юную Корею (там заболевших уже почти 900).

В КНР количество погибших увеличилось за сутки на 71, достигнув 2663 человек. Всего известно о 77 658 случаях заражения коронавирусом.