06 Сентября 2020
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Общество За рубежом
коронавирус 2019-nCoV COVID-19 (2020) | Фото: CDC/Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM - This media comes from the Centers for Disease Control and Prevention`s Public Health Image Library (PHIL)/wikimedia.org

Число заболевших коронавирусом COVID-19 по всему миру превысило 80 000

Число случаев заболевания коронавирусом COVID-19 по всему миру превысило 80 тыс. Большая часть из них по-прежнему приходится на Китай, но вспышки уже происходят и в других странах, в том числе с человеческими жертвами. Так произошло в Италии и Иране.

В Италии, как передает Bloomberg, зарегистрировано более 200 случаев заболевания коронавирусом нового типа, по меньшей мере, шесть человек погибли. Центр по контролю и профилактике заболеваний США предостерег американцев от поездок в Юную Корею (там заболевших уже почти 900).

В КНР количество погибших увеличилось за сутки на 71, достигнув 2663 человек. Всего известно о 77 658 случаях заражения коронавирусом.

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Число заболевших коронавирусом COVID-19 по всему миру превысило 80 000

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Теги: коронавирус, covid-19, заболевшие, погибшие, италия, вспышка



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