Начинается строительство трассы из Краснодара к Крымскому мосту

Российские власти продолжают наращивать расходы на дороги в Крым.

Так, Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" объявило конкурс на проектирование и строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста. Длинна дороги - 68 км. На ее строительство будет выделено 59 млрд руб.

Как ожидается, контракт будет заключен до конца марта. Стоимость всей трассы протяженностью 119 км оценивается почти в 100 млрд руб., сообщают "Ведомости".

Ранее экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что восхищается Крымским мостом.

"Поверьте, я искренне горжусь!" — написал экс-депутат под видео, показывающим Крымский мост в ночном тумане. Политик при этом "проклинает" 2014 год, а также "власть Украины, как вчерашнюю, так и сегодняшнюю".

Бывший народный избранник призвал представить, что в Крым "идут украинские поезда" и "днепровская вода с территории Украины", а также что Украина и Россия вместе строят "величайшие мосты".