06 Сентября 2020
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Политика В России
конституция россии присяга рука (2012) | Фото:

СМИ: в Конституции хотят расширить функции ЦБ РФ

Банк России должен будет в случае принятия поправок к Конституции отвечать за стабильность цен, умеренные долгосрочные процентные ставки и условия для роста экономики.

Депутаты также предлагали обязать Центробанк отвечать ещё и за занятость населения, однако рабочая группа не поддержала данную инициативу.

Там считают, что стабильность цен и условия для роста экономики способствует созданию новых рабочих мест, сообщают "Известия".

Как сообщалось, президент России Владимир Путин исключил любые изменения фундаментальных прав человека в рамках поправок в Конституцию, сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

По его словам, всего в документе будет около 40 поправок. Как отметил политик, позиция Путина насчет базовых прав и свобод очень твердая и сильная: они останутся нетронутыми.

Тем временем, формулировка вопроса для голосования по поправкам в Конституцию будет примерно такой: "Согласны ли вы с предложенными изменениями в Конституцию?". Подразумеваются только ответы "Да" и "Нет". Формулировка предварительная, конечная станет известна после того, как ее утвердит своим указом президент России.

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СМИ: в Конституции хотят расширить функции ЦБ РФ

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Теги: Конституция, поправки



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