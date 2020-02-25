В общественном транспорте Москвы отключат Wi-Fi

С 1 марта Wi-Fi в московских автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях будет временно недоступен.

В настоящее время предоставляемая услуга не удовлетворяет требованиям пользователей. "Мосгортранс" спросит пассажиров, чего бы они хотели, и подготовит обновленные требования к сервису.

Беспроводной интернет вновь появится в городском транспорте во втором полугодии 2020 года, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что 74% российских пользователей подключаются время от времени к общедоступным сетям Wi-Fi. Это данные исследования антивирусной компании ESET.

Наиболее популярными местами подключения являются кафе (в мультивариативном опросе этот вариант выбрали 49%), отели (42%), аэропорты (34%) и торговые центры (35%).

Также пользователи рассказали, с какой целью они обычно подключаются к общественному Wi-Fi. 66% пользователей переписываются в соцсетях, 43% читают новости, 24% проверяют электронную почту. Еще 10% заходят в банковские приложения и даже совершают онлайн-покупки. Каждый пятый респондент звонит по аудио- и видеосвязи, не заботясь о защите передаваемого трафика, отмечают в антивирусной компании.