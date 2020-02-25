В США призвали ввести санкции против России и Путина

Члены Демократической партии американского сената призвали наказать Россию и президента Владимира Путина санкциями за предполагаемую попытку вмешательства в президентские выборы 2020 года.

"Делать что-то меньшее было бы отречением от вашей ответственности за защиту США от этой серьезной угрозы нашей национальной безопасности и целостности нашего избирательного процесса", — говорится в письме, сообщает Lenta.ru.

В 2019 году основатель и глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что Россия, Иран и Китай пытаются повлиять на начавшуюся в США избирательную президентскую кампанию. В интервью NBC Цукерберг заявил следующее: "Мы видим, что эти государства используют все более изощренные тактики для вмешательства в выборы. Обнаруженные нами аккаунты сигнализируют, что эти страны намерены проявить активность во время предстоящих выборов".

Ранее компания Цукерберга заявила о блокировке подозрительных страниц из Ирана и России. Сеть аккаунтов российского происхождения включала 50 фейковых страниц в Instagram и одну в Facebook. Там размещались сообщения о консерватизме и либерализме, экологии, выборах президента США 2020 года, расовых проблемах и проблемах ЛГБТ.