06 Сентября 2020
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Политика В России
видеокамера, видеонаблюдение (2019) | Фото:yandex.ru

Преступников в России будут искать по татуировкам и голосу

Российских преступников и подозреваемых будут искать с помощью городских камер видеонаблюдения и опознавать как по лицу, так и по радужной оболочке глаза, голосу и татуировкам.

Федеральную информационную систему биометрических учетов разрабатывает МВД РФ. В Москве она будет создана и профинансирована в рамках госпрограммы "Безопасный город". Планируется, что система заработает до конца 2021 года, сообщает РБК.

Напомним, жительница Москвы Алена Попова подала в Савеловский суд города иск с требованием признать незаконными действия городского правительства, которое применяет технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.

Как сообщил юрист "Роскомсвободы" Саркис Дарбинян, представляющий интересы Поповой в суде, обработка биометрии граждан без их письменного согласия нарушает закон о персональных данных, а также право на частную жизнь, о чем говорится в Конституции России (ст. 23 и 24).

"Роскомсвобода" начала сбор подписей в поддержку полного законодательного либо судебного запрета применения технологии распознавания лиц. Как считает Дарбинян, российские власти двигаются в направлении серьезного ограничения прав на уважение частной жизни и тайну переписки – фактически распространили систему постоянного прямого контроля телефонных переговоров на все интернет-коммуникации.

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Преступников в России будут искать по татуировкам и голосу

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Теги: преступники, биометрия, камеры



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