"Лед 2" заработал в прокате более 1 млрд рублей

Российская кинолента "Лед 2" заработала в прокате более 1 млрд руб.

Фильм вышел в прокат 14 февраля. Его общие сборы составляют 1,019 млрд руб. С 20 по 23 февраля фильм собрал 289,9 млн руб., сообщает Lenta.ru.

Как сообщалось, российская лента "Холоп" собрала в прокате в РФ больше 3 млрд руб.

Единственный в истории фильм, который помимо "Холопа" заработал больше 3 млрд руб. в российском прокате, это "Аватар" Джеймса Кэмерона, который принес создателям 3,6 млрд руб.

"Холоп" также стал лидером новогоднего проката. За каникулы фильм посмотрел каждый третий посетитель кинотеатра.