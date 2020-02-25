06 Сентября 2020
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Общество В России
(2018) | Фото: tvkinoradio.ru

"Лед 2" заработал в прокате более 1 млрд рублей

Российская кинолента "Лед 2" заработала в прокате более 1 млрд руб.

Фильм вышел в прокат 14 февраля. Его общие сборы составляют 1,019 млрд руб. С 20 по 23 февраля фильм собрал 289,9 млн руб., сообщает Lenta.ru.

Как сообщалось, российская лента "Холоп" собрала в прокате в РФ больше 3 млрд руб.

Единственный в истории фильм, который помимо "Холопа" заработал больше 3 млрд руб. в российском прокате, это "Аватар" Джеймса Кэмерона, который принес создателям 3,6 млрд руб.

"Холоп" также стал лидером новогоднего проката. За каникулы фильм посмотрел каждый третий посетитель кинотеатра.

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"Лед 2" заработал в прокате более 1 млрд рублей

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Теги: Лед 2, кино



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Ранее 17.02.2020 03:02 Мск "Лед - 2" лидирует в российском прокате

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