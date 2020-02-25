СМИ: в России подорожает бытовая техника и одежда

В 2021 году в России могут подорожать непродовольственные товары.

В список попали бытовая техника, электроника, одежда и обувь, сообщил глава комитета по торговле общественной организации "Деловая Россия" Алексей Федоров. Так, стоимость бытовой техники может вырасти минимум на 13%, электроинструментов — на 11%, электроники — на 9%, обуви — на 5%, одежды — на 2%.

Подорожание произойдет в случае вступления в силу нормативов об утилизации отходов потребительских товаров и упаковки, которые в прошлом году представило Минприроды. Предполагается, что в России будет введена стопроцентная утилизация отходов, сообщают "Известия".

Напомним, в декабре Госдума одобрила поправки в законодательство, формально разделяющие понятия "сжигание" и "утилизация" отходов. Поправки запрещают сжигать на полигонах отходы, из которых не были до этого извлечены все полезные фракции. Жечь можно будет только то, что осталось от переработки, но об усовершенствовании этих методов пока ни слова.

До этого существовало три вида утилизации: повторное использование; извлечение полезных компонентов; возврат в производственный цикл. Для того, чтобы улучшить технологии сортировки мусора и его переработки для вторичного использования, в этом году и были введены новые тарифы на мусор, которые серьезно ударили по карманам россиян. Казалось бы, цель благородная, но после введения поправок появился четвертый вид сортировки — "энергетическая утилизация", а по-русски — сжигание (от которого производится энергия). Таким образом инициаторы поправки якобы рассчитывают уменьшить количество мусора на "горящих" полигонах. Поправка была внесена главой комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексеем Майоровым.