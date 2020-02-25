06 Сентября 2020
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(2004) | Фото: Накануне.ru

Россиян ждет аномально теплая погода

В последнюю неделю зимы температура в российских регионах будет намного превышать нормальные значения.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, самые высокие положительные температуры ожидаются в центральной части страны, а также на западе Сибири: там отклонения достигнут 20 градусов.

В Ростовской области температура превысит норму на 12 градусов, в Краснодарском крае — на десять градусов. К середине недели в Краснодаре и Сочи метеорологи прогнозируют до плюс 17 градусов, в Крыму — до 14-15 тепла.

В Москве будет на 5-8 градусов теплее нормы, сообщает "Российская газета".

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Россиян ждет аномально теплая погода

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Теги: погода, температура, синоптики



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