Путин исключил изменение в Конституции фундаментальных прав человека

Президент России Владимир Путин исключил любые изменения фундаментальных прав человека в рамках поправок в Конституцию, сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

По его словам, всего в документе будет около 40 поправок. Как отметил политик, позиция Путина насчет базовых прав и свобод очень твердая и сильная: они останутся нетронутыми.

Тем временем, формулировка вопроса для голосования по поправкам в Конституцию будет примерно такой: "Согласны ли вы с предложенными изменениями в Конституцию?". Подразумеваются только ответы "Да" и "Нет". Формулировка предварительная, конечная станет известна после того, как ее утвердит своим указом президент России.

Руководить проведением опроса будет Общественная палата. Ей предполагается отдать функции наблюдения за ходом голосования и подсчетом голосов.

Поправки пойдут единым блоком, проголосовать за каждую в отдельности не получится. После трех чтений в Госдуме за блок поправок должны проголосовать как минимум две трети заксобраний субъектов федерации, после чего пакет поправок утвердит Совет Федерации, а затем будет подписан президентом, говорит собеседник в рабочей группе. После этого поправки единым блоком будут вынесены на всероссийское голосование.

О подготовке к проведению опроса будут рассказывать через средства массовой информации. Общероссийские государственные телеканалы еженедельно предоставят ЦИК не менее 15 минут эфира, региональные — не менее десяти минут эфира, а печатные издания (как федеральные, так и региональные) — не менее одной сотой от еженедельного объема печатной площади.

