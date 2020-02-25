В ВОЗ рассказали об угрозе пандемии коронавируса

Мировое сообщество должно быть готово к возможной пандемии коронавируса.

Такое заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Использование слова "пандемический" в настоящий момент противоречит фактам, но, разумеется, ситуация должна внушать страх. Наш мир не является бинарным или черно-белым, в котором происходит или то или это. Мы должны сосредоточиться на сдерживании и при этом делать все, что можем, чтобы подготовиться к потенциальной пандемии", - говорится в заявлении главы ВОЗ, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, в Китае разработали вакцину, предварительно показавшую свою эффективность против нового коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. По его словам, нужны дальнейшие проверки и доработки.

Ханьхуэй также рассказал, что в Китае нашли старое лекарство, эффективно действующее против коронавируса, это "хлорохина фосфат, несколько десятков лет применяем от малярии".

"Также есть старое лекарство советского производства. Пока два лекарства считается более эффективными", - сказал посол.

Напомним, ВОЗ заявляла, что окончательно вакцина может быть готова не раньше чем через полтора года. "Потребуется время на их разработку, но при этом мы не беззащитны", — сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.